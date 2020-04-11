Військові Росії атакували ЗСУ на Донбасі, але отримали рішучу відповідь

У п'ятницю, 10 квітня, в результаті обстрілів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем із озброєння ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 15 разів порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС Уніан

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука і двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По позиціях неподалік від Опитного ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Мапа mediarnbo.org

Ще вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік від Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а захисників Новоолександрівки двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

з напряму населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять – 82-го калібру, а також вели вогонь із гранатометів різних систем.

з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч із Новотошківським, випустивши вісім мін і поруч із Луганським – 4 міни.

поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь у бік українських захисників із мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За даними розвідки Об'єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного і поранили двох російських найманців", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські окупанти на Донбасі вирішили скористатися карантином і наростити кількість важкої артилерії біля лінії розмежування.