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11 квітня • оновлено в 08:54
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Військові Росії атакували ЗСУ на Донбасі, але отримали рішучу відповідь

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У п'ятницю, 10 квітня, в результаті обстрілів в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем з озброєння ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 15 раз порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

Униан

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука і двічі у Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Мапа

Мапа

mediarnbo.org

Ще вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а захисників Новоалександрівки двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

  • з напряму населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять – 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем.

  • з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поряд з Новотошківськім, випустивши вісім мін і неподалік с Луганським – 4 міни.

  • поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За даними розвідки Об'єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного і поранили двох російських найманців", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські окупанти на Донбасі вирішили скористатися карантином і наростити кількість важкої артилерії біля лінії розмежування.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донбас терористи "ДНР" ООС
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И чего? ВСУ-шники записали в очередной раз видео со своими решительными угрозами и самыми последними предупреждениями? Х...хлы достойны только презрения!
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Особенно " решительными" удаются ответы ВСУ по мирняку..как на днях в Горловке..
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Геpoические ВCУ провели профилактические беседы с бeлoчкaми, и гoняли эльфов, что хотели yкрpaть у них кольцо всeвлаcтия. Бeлки сказали, что придyт еще, эльфы скpылись вместе с кольцом.
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5
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Джонсон Саймон Ф., Тысячам жителей Донбасса приходилось бывать под обстрелами всу.
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kарлова Вера, тварь кокошная,тебе не приходилось бывать под обстрелом?лично тебе обосранные трусы гарантированы.
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