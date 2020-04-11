Військові Росії атакували ЗСУ на Донбасі, але отримали рішучу відповідь

У п'ятницю, 10 квітня, в результаті обстрілів в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем з озброєння ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 15 раз порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС Униан

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука і двічі у Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Мапа mediarnbo.org

Ще вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

по опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а захисників Новоалександрівки двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

з напряму населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять – 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем.

з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поряд з Новотошківськім, випустивши вісім мін і неподалік с Луганським – 4 міни.

поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За даними розвідки Об'єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного і поранили двох російських найманців", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські окупанти на Донбасі вирішили скористатися карантином і наростити кількість важкої артилерії біля лінії розмежування.

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