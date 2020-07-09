Військові пояснили вичерпування калюж перед приїздом Зеленського

Прибирання на території 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка зараз дислокується в Луцьку, військові проводять регулярно.

Про це розповів Суспільному старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення Андрій Тюренков. Військові готувалися до ремонту дороги.

"Їх необхідно було осушити перед тим, як засипати, щоб не утрамбовувати в воді цей асфальт. Тому своїми силами військовослужбовці військової частини провели цю роботу", – розповів офіцер.

За його словами, калюжі на території аеропорту прибрали за пів години. Задіяні були контрактники і всі, хто був вільний у частині.

"Ми проводимо постійно прибирання на території частини. Президент Зеленський тут взагалі ні до чого", – сказав військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку військові саморобними віниками вичерпували калюжі перед приїздом Зеленського.