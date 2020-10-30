Назвали імена загиблих 29 жовтня на Донбасі морпіхів

Таша Адамович Суспільство 16:07, 30.10.2020 Оновлено: 16:37, 30.10.2020

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинули сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович.

Про це повідомила пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Бойовики обстріляли позиції українських військових приблизно опівночі 29 жовтня поблизу Водяного на Донеччині.

"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України. Вічна Слава та Пам'ять Героям! Вічно з нами, вічно в строю!" – говориться в повідомленні.

Загиблі на Донбасі морпіхи Володимир Бондарюк та Михайло Старостін.
Цензор
На Донбасі загинули українські військові
Facebook 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що реальна військова ситуація на Донбасі відрізняється від тієї, що представлена в офіційних джерелах. Таку думку в програмі "Гостре питання" в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила волонтерка Наталя Юсупова.

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