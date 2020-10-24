Військові медики України отримають премії за лікування хворих на коронавірус
Військові медики України, які лікують хворих на коронавірус, отримають премії.
Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран, 24 жовтня повідомила пресслужба відомства.
Виплати нараховуватимуться за період починаючи з 2 червня червня 2020 року. Виплачуватися вони будуть у період дії карантину.
Очікується, що перші виплати відбудуться в листопаді. Їх здійснюватимуть за місцем перебування військовослужбовців на грошове забезпечення.
"Через певні прогалини в нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата в розмірі до 300% заробітної плати, яка, згідно з постановою Кабінету міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України", – йдеться в повідомленні.
Щоб усунути цю несправедливість, було ухвалено рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом Збройних сил України, зокрема й з фонду Міністра оборони України.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про дуже високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус.