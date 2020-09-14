Військові літаки України та США пронеслися поблизу Криму: патрулі стануть постійними

У понеділок, 14 вересня, три стратегічних бомбардувальники ВПС США В-52Н у супроводі винищувачів ЗСУ знову пролетіли повітряним простором України над Чорним морем.

Про це повідомила пресслужба Командування Військово-повітряних сил ЗСУ у Facebook, наголосивши, що такі спільні патрулювання тепер матимуть регулярний характер.

"Стратосферні фортеці" В-52Н знову в українському небі. Американські партнери є послідовними у своїх діях, підтримуючи Україну як на дипломатичному фронті, так і в українському небі. В-52 під прикриттям українських винищувачів узяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій із країнами-партнерами у сфері колективної безпеки", – йдеться в повідомленні.

У Командуванні ВПС ЗСУ зазначили, що місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.

Екіпажі цих американських бомбардувальників забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників за НАТО і партнерів, а також стратегічні й оперативні можливості для стримування Росії.

"Стратегічні партнери України вкотре натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ".

Нагадаємо, що Boeing B-52 Stratofortress "Стратосферна фортеця" – це американський стратегічний бомбардувальник, який стоїть на озброєнні ВПС США ще з 1955 року. До нинішніх днів він пройшов низку модифікацій під сучасне озброєння.

На висотах близько 15 тис. метрів літак здатний нести різні види озброєння, зокрема ядерне. Утім, як показує бойовий досвід в Іраку та Афганістані, бомбардувальник успішно здатен завдавати ударів і на малих висотах. Загалом В-52 може нести до пів сотні боєприпасів загальною вагою 31,5 тонн.

Основне завдання, для якого В-52 розроблявся, – доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР. Сьогодні ж унаслідок проходження глобальних модернізацій його завдання значно ширші. В-52 став одним із небагатьох легендарних літаків, що є на службі безперервно понад пів століття.

Незважаючи на те, що В-52 розроблявся в кінці 1940-х – на початку 1950-х, він залишається основним літаком дальньої бомбардувальної авіації американських ВПС разом із надзвуковими B-1b Lancer, два яких нещодавно працювала в українському небі. Планується, що В-52 залишиться у такому статусі щонайменше до 2030 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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