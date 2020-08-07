Окупанти зірвали перемир'я на Донбасі: в ООС зафіксували два постріли

Збройні формування Росії на Донбасі у п'ятницю, 7 серпня, порушили режим припинення вогню та здійснили два постріли у бік Об'єднаних сил. Водночас, минулої доби, 6 серпня, провокацій зафіксовано не було.

Про це повідомили у штабі ООС у Facebook. Відзначається, що ворожі провокації зі стрілецької зброї було відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів.

Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація залишається контрольованою ЗСУ.

Водночас в ООС додали, що 6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не було зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога", – сказано у повідомленні.

"Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України. Слава Україні!", – наголосили у штабі.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські збройні формування на Донбасі 5 серпня порушили режим повного припинення вогню та здійснили лише один провокативний неприцільний постріл у бік Об'єднаних сил.