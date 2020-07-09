Війська Росії вбили воїна ЗСУ на Донбасі, – ООС

Внаслідок ворожих обстрілів терористами "Л/ДНР" на Донбасі минулої доби, 8 червня, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил у четвер, 9 липня. Зазначається, що противники 14 разів порушили режим припинення вогню із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії.

Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Хутору Вільний та Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр", – зазначили у штабі.

Війська Росії вбили воїна ЗСУ на Донбасі, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Війська Росії вбили воїна ЗСУ на Донбасі, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 червня, на Донбасі помер один український військовослужбовець, ще двоє бійців отримали поранення.