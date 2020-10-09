Війська Росії тричі атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 07:55, 9.10.2020 Оновлено: 09:14, 9.10.2020

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Поблизу Опитного терористи "Л/ДНР" здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю і здоров'ю військовослужбовцям, тому вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили в штабі.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram уточнив втрати окупантів.

Втрати окупантів.
Анатолій Штірліц у Telegram
Відомості з фронту за 8 жовтня.
Пресслужба штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети за 2 км від лінії зіткнення.

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