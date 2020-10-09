Війська Росії тричі атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
Ворог влаштував провокації поблизу Опитного і Пісків
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Поблизу Опитного терористи "Л/ДНР" здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
"Ворожі провокації не становили загрози життю і здоров'ю військовослужбовцям, тому вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили в штабі.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.
Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram уточнив втрати окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети за 2 км від лінії зіткнення.