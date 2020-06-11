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11 червня • оновлено в 11:22
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Війська Росії скинули гранату на позицію ЗСУ на Донбасі: є поранений

1.9т
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У четвер, 11 червня, війська Росії на Донбасі обстріляли українських захисників біля населеного пункту Павлопіль.

Окупанти скинули гранату, ймовірно ВОГ-17, за допомогою безпілотного апарату, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

В результаті вибуху один боєць ЗСУ отримав поранення. Його оперативно доправили в лікарню і надали медичну допомогу.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24 Канал

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів. Збройні формування РФ протягом доби 14 разів порушили режим припинення вогню.

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Автор
Карина Бондаренко
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