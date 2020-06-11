Війська Росії скинули гранату на позицію ЗСУ на Донбасі: є поранений

У четвер, 11 червня, війська Росії на Донбасі обстріляли українських захисників біля населеного пункту Павлопіль.

Окупанти скинули гранату, ймовірно ВОГ-17, за допомогою безпілотного апарату, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

В результаті вибуху один боєць ЗСУ отримав поранення. Його оперативно доправили в лікарню і надали медичну допомогу.

Війна на Донбасі 24 Канал

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів. Збройні формування РФ протягом доби 14 разів порушили режим припинення вогню.

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