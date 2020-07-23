Внаслідок ворожих обстрілів Російськими збройними формуваннями на Донбасі минулої доби, 22 липня, четверо українських військових отримали поранення.

Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook, за даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

22 липня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Неподалік Майорська противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – сказано у повідомленні.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Донецьку підтримувані РФ збройні формування обстріляли український стяг, який жителі запустили в небо над містом.