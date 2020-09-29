Війська Росії п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі – штаб ООС
У понеділок, 28 вересня, війська РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші
Ворог влаштував провокацію на ділянці фронту поблизу Старогнатівки, Авдіївки і Шумів
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
За минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Недалеко від населеного пункту Старогнатівка вранці противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Поблизу Авдіївки ворог провокував українських військових зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю і підстовбурний гранатомет.
Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів серед українських захисників не було. Бійці ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.
"Крім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС ліквідували пожежу недалеко від населеного пункту Ніжньотепле", – відзначили в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 27 вересня найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.