Війська Росії притихли на Донбасі – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 07:31, 8.10.2020 Оновлено: 08:52, 8.10.2020

За минулу добу, 7 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

"На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", – підкреслили в штабі.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

З початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною й повністю контрольованою", – йдеться в повідомленні.

Відомості з фронту за 7 жовтня.
Пресслужба штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети в 2 км від лінії зіткнення.

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