Війська Росії притихли на Донбасі – штаб ООС
Ворог влаштував провокацію недалеко від Водяного
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів не було
За минулу добу, 7 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
"На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", – підкреслили в штабі.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
З початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною й повністю контрольованою", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети в 2 км від лінії зіткнення.