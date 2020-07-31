Війська Росії порушили режим тиші на Донбасі: в ЗСУ попередили про відповідь.

Збройні формування Росії минулої доби, 30 липня, двічі порушили режим припинення вогню. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook, для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. А на ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають", – зазначили в ООС.

У штабі підкреслили: з моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

"Якщо під час ворожого обстрілу здоров’ю та життю наших військовослужбовців буде загроза, або буде загроза захоплення території, то українські захисники готові давати адекватну відповідь діям ворога", – сказано у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Війська Росії порушили режим тиші на Донбасі: у ЗСУ попередили про відповідь Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Війська Росії порушили режим тиші на Донбасі: у ЗСУ попередили про відповідь Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.