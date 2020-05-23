Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: у терористів втрати

У п'ятницю, 22 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що наші воїни знищили двох російських окупантів і ще одного поранили. Збройні формування РФ протягом доби 12 раз порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС РБК-Україна

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь підручними засобами", – відзначили в штабі.

Мапа mediarnbo.org

Більше всього обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалику, Водяного і Пісків ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисникам Новолуганського і Луганського збройні формування РФ вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, жертвами масового вбивства в Житомирській області стали учасники АТО на Донбасі, які були добровольцями.