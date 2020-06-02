Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

Карина Бондаренко Суспільство 07:33, 2.06.2020

У понеділок, 1 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем і застосував безпілотний літальний апарат.

Обстріли в ООС
pravda.com.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники двічі обстріляли позиції наших захисників неподалік Гнутова. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Мапа
mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

За даними розвідки, за минулу добу було поранено двох окупантів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів, поранили – 94 і знищили сім одиниць ворожої техніки.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Геній нашого часу: помер український композитор Мирослав Скорик

Зеленський про "плівки Байдена": головне питання – хто та як записував Порошенка

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

В Україні першого дня літа випав сніг: приголомшливі фото

Рекорд – 208 км/год: в Україні камери за день зафіксували понад 35 000 порушень