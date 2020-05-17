Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранений боєць ЗСУ
У неділю, 17 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом дня чотири рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби. Окупаційні підрозділи, відчувши на собі рішучість дій українських воїнів, відмовилися від подальшої активності", – відзначили в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік від Авдіївки противник двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Захисників Славного обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Як писав OBOZREVATEL раніше, збройні формування Росії шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 16 травня, але нарвалися на потужну відсіч і поплатилися за такі дії.