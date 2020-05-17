Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

У неділю, 17 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом дня чотири рази порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС РБК-Україна

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби. Окупаційні підрозділи, відчувши на собі рішучість дій українських воїнів, відмовилися від подальшої активності", – відзначили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік від Авдіївки противник двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Захисників Славного обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Як писав OBOZREVATEL раніше, збройні формування Росії шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 16 травня, але нарвалися на потужну відсіч і поплатилися за такі дії.

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