Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранені три бійця ЗСУ

Карина Бондаренко Суспільство 15:29, 8.05.2020 Оновлено: 15:34, 8.05.2020

У п'ятницю, 8 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли наші позиції недалеко від населеного пункту Широкино, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Ворог вів вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також з автоматичних станкових гранатометів. Крім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат.

Обстріли в ООС
golos.ua

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Такі підступні і злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні штабу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, збройні формування Російської Федерації 7 травня пішли в масовану атаку на Донбасі. В результаті 21 ворожого обстрілу шість українських захисників отримали поранення.

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