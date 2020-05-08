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8 травня • оновлено в 15:52
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Війська Росії пішли в атаку на Донбасі: поранені три бійця ЗСУ

1.6т
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У п'ятницю, 8 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли наші позиції недалеко від населеного пункту Широкино, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Ворог вів вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також з автоматичних станкових гранатометів. Крім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

golos.ua

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Такі підступні і злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні штабу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, збройні формування Російської Федерації 7 травня пішли в масовану атаку на Донбасі. В результаті 21 ворожого обстрілу шість українських захисників отримали поранення.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Разумеется, нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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ковпак сидор
ковпак сидор
Фотто-витео фиксацция ест?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
ковпак сидор, тильке для сэбэ...)))
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