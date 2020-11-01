Війська Росії на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів по ЗСУ – штаб ООС

За минулу добу, 31 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, недалеко від населеного пункту Зайцеве противник зробив одиночний постріл з ручного протитанкового гранатомета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

"З початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – уточнили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" в ніч на 30 жовтня обстрілювали всі ділянки на лінії фронту в зоні проведення ООС на Донбасі.