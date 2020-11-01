Війська Росії на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів по ЗСУ – штаб ООС
Ворог влаштував провокацію на Донбасі
Тим самим порушивши режим припинення вогню
Бойових втрат і поранень в результаті ворожого обстрілу не було
За минулу добу, 31 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Так, недалеко від населеного пункту Зайцеве противник зробив одиночний постріл з ручного протитанкового гранатомета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
"З початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – уточнили в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" в ніч на 30 жовтня обстрілювали всі ділянки на лінії фронту в зоні проведення ООС на Донбасі.