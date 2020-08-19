Війська Росії на Донбасі притихли – штаб ООС

Терористи "Л/ДНР" на Донбасі минулої доби, 18 серпня, жодного разу не відкривали вогонь у бік українських підрозділів.

Про це йдеться у зведенні на офіційній сторінці пресцентру штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook. Відзначається, що від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Водночас в ООС наголосили: українські військові готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, зазначили у пресцентрі.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 17 серпня, терористи на Донбасі двічі порушили домовленості про перемир’я. Зокрема, вони вдалися до однієї вогневої провокації та були помічені за інженерним обладнанням позицій.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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