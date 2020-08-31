Війська Росії на Донбасі обстріляли ЗСУ і запустили безпілотник, – штаб ООС

За минулу добу, 30 серпня, озброєні формування Росії на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу Мар'їнки, повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил.

Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог зробив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

У Приазов'ї, всупереч домовленостям в рамках Тристоронньої контактної групи, був задокументований проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер".

"Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіозаглушення каналів керування та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", – відзначили в штабі.

Відзначається, що всі провокації не несли загрози українським захисникам, тому підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу ОС бойових втрат і поранень не було.

З початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень вогню не зафіксували.

Відомості із зони ООС за 30 серпня Штаб ООС в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, перший заступник голови української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Вітольд Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод.