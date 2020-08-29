Поблизу Зайцевого терористи "Л/ДНР" робили неприцільні постріли у бік українських позицій
У районі Водяного зі стороні окупованої Ужівки вони здійснювали інженерне обладнання позицій
Внаслідок ворожих провокацій серед особового складу ОС бойових втрат та поранень немає
Терористи порушили тишу на Донбасі. Фото: Facebook/"93-тя ОМБр Холодний Яр"
Терористи "Л/ДНР" на Донбасі 29 серпня, двічі порушили режим припинення вогню. Їхні провокації було зафіксовано поблизу Зайцевого та Водяного.
Як повідомили у вечірньому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, неприцільні постріли зі стрілецької зброї не несли загрози життю українських військових, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.
Крім того, українськими військовими було виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.
Внаслідок провокацій російських найманців серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – наголосили в ООС.
Війська Росії двічі порушили "тишу" на Донбасі – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Війська Росії двічі порушили "тишу" на Донбасі – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії напередодні, 28 серпня, жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!