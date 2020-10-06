Війська Росії двічі порушили перемир'я на Донбасі – штаб ООС
Ворог влаштував провокації на ділянці фронту поблизу Авдіївки й Новолуганського
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів не було
За минулу добу, 5 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, а неподалік від Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
"В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Відзначається, що в районі проведення операції виконували завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних сил спільно з пожежними ДСНС ліквідували пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Айдар і Шуми.
Тільки від ЗСУ до гасіння вогнищ загорянь залучалися понад 300 військовослужбовців і майже 20 одиниць спецтехніки.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти зняли на відео наслідки підпалів, які влаштовують на Донбасі терористи.