Війська Росії двічі порушили перемир'я на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 5 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, а неподалік від Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

"В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Відзначається, що в районі проведення операції виконували завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних сил спільно з пожежними ДСНС ліквідували пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Айдар і Шуми.

Тільки від ЗСУ до гасіння вогнищ загорянь залучалися понад 300 військовослужбовців і майже 20 одиниць спецтехніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти зняли на відео наслідки підпалів, які влаштовують на Донбасі терористи.