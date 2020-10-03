Війська Росії чотири рази порушили перемир'я на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 2 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, війська "Л/ДНР" двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем недалеко від населеного пункту Авдіївка, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Крім того, двічі протягом доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було.

"Тривають роботи з подолання вогняної стихії та її наслідків. Військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС локалізували загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Айдар та Станиця Луганська", – додали в штабі ООС.

Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб і 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.