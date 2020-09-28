Війська Росії чотири рази обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
У неділю, 27 вересня, війська РФ на Донбасі чотири рази порушили режим тиші
Ворог влаштував провокації на ділянці фронту поблизу Дослідного, Шумів і Оріхове
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
За минулу добу, 27 вересня, найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Так, недалеко від населеного пункту Опитне противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Крім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів і двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.
В результаті ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.
"Військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоалександрівки і Доломітного. Крім того, локалізували вогнище загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів недалеко від населеного пункту Ніжньотепле", – додали в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селищі Василівська Пустош під Краматорськом Донецької області ввечері 27 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа.