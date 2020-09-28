Війська Росії чотири рази обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 27 вересня, найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Так, недалеко від населеного пункту Опитне противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Крім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів і двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

В результаті ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.

"Військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоалександрівки і Доломітного. Крім того, локалізували вогнище загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів недалеко від населеного пункту Ніжньотепле", – додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селищі Василівська Пустош під Краматорськом Донецької області ввечері 27 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа.