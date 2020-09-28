Війська Росії чотири рази обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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  • У неділю, 27 вересня, війська РФ на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

  • Ворог влаштував провокації на ділянці фронту поблизу Дослідного, Шумів і Оріхове

  • Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

Війська Росії чотири рази обстріляли ВСУ на Донбасі

За минулу добу, 27 вересня, найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Так, недалеко від населеного пункту Опитне противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Крім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів і двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

В результаті ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.

"Військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоалександрівки і Доломітного. Крім того, локалізували вогнище загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів недалеко від населеного пункту Ніжньотепле", – додали в штабі.

Відомості із зони ООС за 27 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селищі Василівська Пустош під Краматорськом Донецької області ввечері 27 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа.

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