Війська Росії атакували позиції ОС і поранили бійців ЗСУ: ворог рахує втрати

У неділю,10 травня, підрозділи окупаційних військ РФ вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook. Зазначається, що ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового.

"Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний", – зазначили у пресслужбі.

Війська Росії атакували позиції ОС і поранили бійців ЗСУ Фокус

Зазначається також, що злочинні дії окупаційних військ не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил відкрили прицільний вогонь зі штатного озброєння по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня в зоні проведення ООС на Донбасі російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню і отримали рішучу відповідь від ЗСУ. Втрат серед українських захисників не було.

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