Війська Росії 16 разів атакували ЗСУ на Донбасі: пролилася кров

В результаті обстрілів був поранений український захисник

У вівторок, 9 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 16 раз порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі pravda.com.ua

"За даними розвідки, 9 червня Об'єднані сили знищили одного окупанта і ще чотирьох поранили", – відзначили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисників Мар'їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Мапа mediarnbo

По околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а біля Авдіївки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також кілька разів відкривав вогонь:

два рази обстріляв оборонні укріплення неподалік Горіхового і Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Поблизу Шумів і двічі біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а по захисникам Новотошківського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Авдіївці Донецької області 9 червня підірвався військовий автомобіль, в результаті чого поранення отримали 10 військовослужбовців Національної гвардії.

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