Війська РФ влаштували потужний обстріл на Луганщині: спалахнула ще одна пожежа

Збройні формування Росії на Донбасі в ніч на четвер, 1 жовтня, здійснив обстріл лісового масиву. В результаті виник ще один осередок пожежі в Луганській області.

За повідомленнями місцевих жителів, постріли фіксували починаючи з 23:00, передає Станично-Луганський РДА в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що ворог зробив обстріл зі зброї великого калібру з тимчасово окупованої території.

"Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ. Близько 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві у КПВВ", – йдеться в повідомленні.

Пожежі на Луганщині. Станично-Луганський РДА в Facebook

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж на Луганщині готові залучити авіацію.

"Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням і постійно запитуємо режим тиші. Як тільки, або якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак", – написав Гайдай.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, було зафіксовано 85 пожеж, з них 42 вже ліквідовано, в деяких селах евакуювали людей. Також три людини загинули і троє постраждали.