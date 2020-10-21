Війська РФ влаштували обстріли на Донбасі: поранено бійця ЗСУ – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 08:00, 21.10.2020 Оновлено: 08:12, 21.10.2020

За минулу добу, 20 жовтня, озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В результаті один боєць Збройних сил України отримав поранення, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Військовослужбовця з акубаротравмою оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу населеного пункту Авдіївка.

Крім того, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Павлопіль, було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника з перетином лінії розмежування. Його придушили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 21 жовтня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – відзначили в штабі ООС.

Відомості з фронту за 20 жовтня.
штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, штаб ООС показав відео успішної "ліквідації диверсантів" на Луганщині. Українські правоохоронці та військові провели тактико-спеціальне навчання в місті Лисичанськ.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ломаченка назвали православним братом і запросили в Росію

У ЗСУ прокоментували інформацію про отримання третьої квартири Головнокомандувачем Хомчаком

Кияни під судом влаштували масове читання забороненої книги "Справа Василя Стуса". Фото та відео

Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим

У Києві двоє пацієнтів з COVID-19 викинулися з вікон лікарень