Війська РФ влаштували обстріли на Донбасі: поранено бійця ЗСУ – штаб ООС

За минулу добу, 20 жовтня, озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В результаті один боєць Збройних сил України отримав поранення, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Військовослужбовця з акубаротравмою оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу населеного пункту Авдіївка.

Крім того, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Павлопіль, було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника з перетином лінії розмежування. Його придушили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 21 жовтня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – відзначили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, штаб ООС показав відео успішної "ліквідації диверсантів" на Луганщині. Українські правоохоронці та військові провели тактико-спеціальне навчання в місті Лисичанськ.