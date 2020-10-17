Війська РФ відкрили вогонь біля Водяного та Авдіївки, ЗСУ "мовчали" – штаб ООС

Від початку доби 17 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції Об'єднаних Сил у Facebook. Зазначається, що уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати українських захисників поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Зазначається також, що воїни ЗСУ зброю у відповідь на вогневу провокацію не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС немає.

"Окрім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування. Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", – йдеться у зведенні.

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