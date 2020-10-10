Війська РФ відкрили вогонь біля Шумів, ЗСУ не відповіли – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 07:40, 10.10.2020 Оновлено: 07:49, 10.10.2020

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми ворог зробив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Вогнева провокація супротивника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат у результаті ворожих пострілів не було.

"З початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", – уточнили в штабі.

Відомості з фронту за 9 жовтня.
Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети в 2 км від лінії зіткнення.

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