Війська РФ відкрили вогонь біля Авдіївки на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 8 грудня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Неприцільні постріли зі стрілецької зброї зафіксували поблизу Авдіївки.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – уточнили в штабі.

З початку поточної доби, 9 грудня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Скріншот. Пресслужба штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці затримали військовослужбовців Збройних сил України, які продавали зброю та боєприпаси із зони проведення операції Об'єднаних сил.