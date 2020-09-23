Війська РФ притихли на Донбасі, та ЗСУ очікують на підступ – штаб ООС

Ольга Ліпич Суспільство 07:54, 23.09.2020 Оновлено: 07:54, 23.09.2020

Війська Росії на Донбасі минулої доби, 22 вересня, жодного разу не порушили домовленності про "тишу", яких було досягнуто 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. У штабі наголосили, що українські підрозділи, зі свого боку, були напоготові до реагування на можливі порушення режиму припинення вогню.

"Минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів також спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Слава Україні!", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 21 вересня, збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили домовленості про припинення вогню та обстріляли два населених пункти.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було помічено поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.

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