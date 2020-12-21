Війська РФ підірвали трактор з мирними жителями на Донбасі – штаб ООС

У неділю, 20 грудня, в районі населеного пункту Кам'янка, близько Авдіївки, збройні формування Російської Федерації поранили мирного жителя.

Так, близько 19:30 у напрямку населеного пункту Василівка трьома пострілами з станкового протитанкового гранатомета був знищений трактор марки John Deere, який повертався з сільськогосподарських робіт, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Відзначається, що цивільну техніку знищили за межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

"Українські військові відразу вирушили до місця події, надали потерпілому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 грудня зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.