Війська РФ на Донбасі обстріляли мирне населення – штаб ООС

За минулу добу, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Терористи обстріляли мирне населення.

Усі порушення зафіксували неподалік Водяного, що на Приазов'ї, повідомили в пресслужбі штабу ООС. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, війська РФ укотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у двір місцевого жителя. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь", – зазначили в штабі ООС.

З початку цієї доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Скриншот. Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 19 грудня в автокатастрофі загинула старша солдатка Салахутдінова Олена Миколаївна.