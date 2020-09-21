Війська РФ на Донбасі обстріляли Мар'їнку з гранатомета – штаб ООС

Збройні формування Росії на Донбасі в понеділок, 21 вересня, двічі порушили режим припинення вогню – вогневу активність було зафіксовано поблизу Мар'їнки.

Як сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, ворог здійснив постріли в бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігалася тиша.

"Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 20 вересня, терористи на Донбасі обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки. Російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські військовослужбовці не відкривали.

Крім того, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почався перший етап військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020". Британські та українські військові десантувалися з військово-транспортних літаків повітряних сил США і України під прикриттям українських винищувачів.