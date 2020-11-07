За минулу добу, 6 листопада, збройні формування Росії на Донбасі двічі порушили домовленності, яких було досягнуто в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

В ООс додали, що від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", – сказано у повідомленні.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 4 листопада порушили домовленості про перемир'я та влаштували обстріли позицій ЗСУ й заборонену розвідку.