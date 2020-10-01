Збройні формування Росії на Донбасі минулої доби, 30 вересня, 11 разів порушили домовленності, яких було досягнуто у межах Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці штабу Операції Об'єднаних сил. Зазначається, що один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого три рази вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

"Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил загинув 26-річний воїн ЗСУ з Івано-Франківської області Сергій Огінський. Його не стало 26 вересня. Хлопець був старшим солдатом 14-ї бригади, яка дислокується в Луганській області.