Війська РФ готуються до активізації бойових дій: названо п'ять ознак

Під час дії режиму припинення вогню війська Росії на Донбасі не припинили посилювати бойові позиції і поповнення арсеналів.

Джерела в зоні бойових дій повідомили про п'ять ознак, які говорять про те, що в "Л/ДНР" готуються до війни, а не до миру, передає "Сегодня".

Росія продовжує поставки боєприпасів

У вересні та жовтні 2020 року з території Росії через пункти пропуску "Червона могила" і "Довжанський" прибували вагони з боєприпасами, цистерни з бензином і дизелем. Крім того, в Луганську область разом із "гуманітарним конвоєм" було доставлено тисячу комплектів військової форми російського виробництва. На окуповану територію постійно заїжджають "УАЗики" під виглядом "швидких".

Бойовики облаштовують блокпости

У районі населених пунктів Приморське, Шевченко і Єнакієве Донецької області бойовики облаштовують блокпости. З перехоплених розмов вдалося дізнатися, що їм було дозволено відкривати вогонь у разі непокори місцевого населення. Також в Єнакієвому на території автобази розмістили ремонтну базу військової техніки.

У "Л/ДНР" стягують техніку

На східній стороні Донецька, біля Тернового, виявили заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння – гаубиця Д-30 (120 мм) і три "Гради". У тому ж районі стоять три замаскованих танки.

Водночас на Луганщині, в районі Кіровська, розмістили дві моторизовані батарейно-тактичні групи (близько 350-400 осіб), які мають 10 танків, 15 БМП, 2 батареї артсистем Д-30, 20 БТР і плавучий бронетранспортер.

Околиці Донецька мінують

Наприкінці вересня бойовики "ДНР" облаштували нові мінні поля в районі Донецька і вздовж річки Сіверський Донець. Виходити в райони мінування без розпорядження бойовикам заборонили під загрозою великого штрафу.

"Армію" поповнюють за рахунок засуджених

Ватажки "ЛНР" і "ДНР" пропонують засудженим на умовний термін або невеликий тюремний термін альтернативу у вигляді "служби за контрактом". Також на окупованих територіях розпускають чутки про те, що бойовикам піднімуть зарплати, щоб у такий спосіб привернути новобранців. Крім того, набирають рекрутів з окупованого Донбасу для участі в бойових діях на територіях інших держав. Тих, хто має паспорт "Л/ДНР", залучає батальйон "Привид".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості, розмістивши міномети в 2 км від лінії зіткнення.