Війська РФ 6 разів атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 27 листопада, озброєні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає, повідомили в пресслужбі штабу ООС. Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Недалеко від населеного пункту Водяне противник застосовував крупнокаліберний кулемет, а на ділянці біля Дослідного – ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Крім того, вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов'ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованій Ужівки російські війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

Скріншот Прессслужба штабу ООС

Скріншот Прессслужба штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 26 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці два рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, порушуючи умови перемир'я.