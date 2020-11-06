Війська РФ 11 разів атакували ЗСУ на Донбасі: поранено українського захисника – штаб ООС

За минулу добу, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Його оперативно доправили в лікувальний заклад, стан здоров'я захисника задовільний.

Дев'ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п'ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Крім того, двічі протягом доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

"Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем зі штатного озброєння захисники Водяного рішуче придушили ворожу активність і змусили супротивника припинити обстріли", – повідомили в штабі.

Два порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках недалеко від населеного пункту Попасна.

В обідній час противник провокував наших захисників вогнем із великокаліберного кулемета. Крім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.

"Про зухвалі й підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", – розповіли в штабі.

З початку поточної доби, 6 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша, вогневих провокацій з боку озброєних формувань РФ і її найманців не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російські терористи на Донбасі знову порушили домовленості про перемир'я і влаштували обстріл позицій ЗСУ й заборонену розвідку.