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11 квітня • оновлено в 17:58
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Війська Путіна обстріляли ЗСУ під Новотошківським: поранено двох воїнів

1.8т
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В суботу, 11 квітня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, однак нарвалися на потужну відсіч.

Як повідомив штаб ООС у Facebook, противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доправлено до військово-медичного закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців задовільний", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Росії адекватну відповідь. Наразі втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня в результаті обстрілів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем із озброєння ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Разумеется, нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
айяяй 2 воина ранили,в опу раненый джигит,далеко не убежит
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1
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
я волонтёром дважды был в Новотошковской, снимал фото прилётов по мирняку-жилых домов со стороны оккупированой территории, за посёлком сразу поле и линия фронта. В школе сделали евроремонт, а зияющие дыры от российских снарядов в жилых домах так и остались
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москва2 россия2
москва2 россия2
Шматок дерьма, д.е-б.и.л нэзалэжний как разглядел что снаряды российские?
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3
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