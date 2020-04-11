Війська Путіна обстріляли ЗСУ під Новотошківським: поранено двох воїнів

В суботу, 11 квітня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, однак нарвалися на потужну відсіч.

Як повідомив штаб ООС у Facebook, противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ілюстрація

"Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доправлено до військово-медичного закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців задовільний", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Росії адекватну відповідь. Наразі втрати противника уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня в результаті обстрілів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем із озброєння ЗСУ.

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