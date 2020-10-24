Війська "Л/ДНР" двічі атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За минулу добу, 23 жовтня, озброєні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підстовбурний гранатомет і стрілецьку зброю, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок обстрілів не було.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил та пожежні ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання недалеко від населеного пункту Лопаскине.

"З початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку озброєних формувань Російської Федерації не зафіксовано", – відзначили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Сергій Журавель, батько загиблого під Зайцеве українського розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в перевищенні службових повноважень.