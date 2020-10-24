Війська "Л/ДНР" двічі атакували ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
Ворог влаштував провокації поблизу Шумов і Катеринівки
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було
За минулу добу, 23 жовтня, озброєні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підстовбурний гранатомет і стрілецьку зброю, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок обстрілів не було.
Крім того, військовослужбовці Збройних Сил та пожежні ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської і локалізували загорання недалеко від населеного пункту Лопаскине.
"З початку поточної доби, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку озброєних формувань Російської Федерації не зафіксовано", – відзначили в штабі.
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