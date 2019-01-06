''Війна скінчиться, повернемо Крим'': Епіфаній, Порошенко і Варфоломій звернулися до українців

Президент України Петро Порошенко, Митрополит Київській і всієї України Епіфаній та Константинопольський патріарх Варфоломій спільно привітали українців із отриманням Томосу та Різдвом Христовим.
"Цього року Різдво для нас – особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо Православна Церква України отримала Томос про автокефалію", – звернувся до українців глава держави (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).
За його словами, "нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков".
Епіфаній, Порошенко і Варфоломій
president.gov.ua
Зі свого боку патріарх Варфоломій зазначив, що отримання Томосу – це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.
"Підписання Томосу – це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить усіх українців у новому, 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня", – повідомив Варфоломій.
Митрополит Київській і всієї України Епіфаній наголосив, що вірить у те, що наступного року Україна поверне Крим та окуповані території, а війна на Сході країни завершиться.
"Ми віримо у те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все у нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи і допомагаючи нам у цьому", – сказав Епіфаній.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій к суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простий папером".
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