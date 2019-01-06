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''Війна скінчиться, повернемо Крим'': Епіфаній, Порошенко і Варфоломій звернулися до українців

1.8тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко, Митрополит Київській і всієї України Епіфаній та Константинопольський патріарх Варфоломій спільно привітали українців із отриманням Томосу та Різдвом Христовим.

"Цього року Різдво для нас – особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо Православна Церква України отримала Томос про автокефалію", – звернувся до українців глава держави (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).

За його словами, "нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков".

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій

president.gov.ua

Зі свого боку патріарх Варфоломій зазначив, що отримання Томосу – це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.

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"Підписання Томосу – це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить усіх українців у новому, 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня", – повідомив Варфоломій.

Митрополит Київській і всієї України Епіфаній наголосив, що вірить у те, що наступного року Україна поверне Крим та окуповані території, а війна на Сході країни завершиться.

"Ми віримо у те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все у нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи і допомагаючи нам у цьому", – сказав Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вселенський патріарх Варфоломій к суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простий папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Незалежність УПЦВійна на Донбасіанексія Криму
Особи
Петро ПорошенкоПатріарх ВарфоломійМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что верит в то, что в следующем году Украина вернет Крым и оккупированные территории, а война на Востоке страны завершится."------------------------------------------------ Эти слова лишний раз доказывают ущербность и убогость епифания.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Пигин Макс, пиги, собирай валежник и доедай уй без соли, а твоя кацапская ущербность -это составляющая кацапской лишней хромосомы!
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