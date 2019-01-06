''Війна скінчиться, повернемо Крим'': Епіфаній, Порошенко і Варфоломій звернулися до українців

Президент України Петро Порошенко, Митрополит Київській і всієї України Епіфаній та Константинопольський патріарх Варфоломій спільно привітали українців із отриманням Томосу та Різдвом Христовим.

"Цього року Різдво для нас – особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо Православна Церква України отримала Томос про автокефалію", – звернувся до українців глава держави (щоб подивитися відео, проскрольте нижче).

За його словами, "нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков".

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій president.gov.ua

Зі свого боку патріарх Варфоломій зазначив, що отримання Томосу – це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.

"Підписання Томосу – це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить усіх українців у новому, 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня", – повідомив Варфоломій.

Митрополит Київській і всієї України Епіфаній наголосив, що вірить у те, що наступного року Україна поверне Крим та окуповані території, а війна на Сході країни завершиться.

"Ми віримо у те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні: буде завершена війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все у нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи і допомагаючи нам у цьому", – сказав Епіфаній.

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