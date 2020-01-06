Головна Новини
6 січня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Війна на Донбасі забрала життя ще двох військових: названі імена

Читати матеріал російською

У неділю, 5 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє українських військовослужбовців з Хмельниччини – Сергій Рацун та Сергій Дичек.

Про це повідомляє "5 канал" посилаючись на повідомлення пресцентру ООС.

44-річний Сергій Рацун родом із міста Славута, що на Хмельничині. Внаслідок ворожого обстрілу отримав не сумісні з життям поранення.

Новини
"Жити неможливо! А тут – Голлівуд": звільнений з полону українець зробив зізнання про Донбас

48-річний Сергій Дичек із Волочиська Хмельницької області, загинув під час вибуху військового вантажного автомобіля, внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Сергій Дичек і Сергій Рацун

Сергій Дичек і Сергій Рацун

5 канал

Про стан здоров'я ще одного важко пораненого внаслідок вибуху вантажівки повідомили в штабі ООС: "Він зараз на лікуванні у Харкові, у військово-медичному центрі. Його стан стабільно тяжкий, тому давати якісь прогнози наразі, думаю, не дуже правильно".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) Трагедія трапилася в районі селища Хутір Вільний.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна ООС
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
19
11
Смішно
2
Цікаво
29
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Подохли и ладно, чего кипишь устраивать то?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У людей нет работы, вот идут одни работать контрактниками на фронт, а другие работать туристами на Мальдивы или Аравию.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Получай, укрофашист, гранату!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Pavlov Pavel, обычные украинские безработные ходят убивать сограждан за деньги? Что вы за народ такой?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Стефанова, Они обычные безработные и пошли работать по контракту. Настоящие патриёты сейчас все стали активистами и устраивают флэш-мобы поближе к власти в столице.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги