Війна на Донбасі забрала життя ще двох військових: названі імена

У неділю, 5 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє українських військовослужбовців з Хмельниччини – Сергій Рацун та Сергій Дичек.

Про це повідомляє "5 канал" посилаючись на повідомлення пресцентру ООС.

44-річний Сергій Рацун родом із міста Славута, що на Хмельничині. Внаслідок ворожого обстрілу отримав не сумісні з життям поранення.

48-річний Сергій Дичек із Волочиська Хмельницької області, загинув під час вибуху військового вантажного автомобіля, внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Сергій Дичек і Сергій Рацун 5 канал

Про стан здоров'я ще одного важко пораненого внаслідок вибуху вантажівки повідомили в штабі ООС: "Він зараз на лікуванні у Харкові, у військово-медичному центрі. Його стан стабільно тяжкий, тому давати якісь прогнози наразі, думаю, не дуже правильно".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) Трагедія трапилася в районі селища Хутір Вільний.

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